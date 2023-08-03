Посол КНР в России: Китай призывает НАТО отказаться от расширения на восток

Китай призывает альянс НАТО отказаться от расширения на восток, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Мы настаиваем, чтобы НАТО соответствовало веяниям времени, прислушивалось к справедливым призывам стран Азиатско-Тихоокеанского региона к миру и развитию, исправило своё ошибочное восприятие, отказалось от менталитета холодной войны и воздержалось от продвижения в Азиатско-Тихоокеанский регион», — цитирует ТАСС посла.

Он отметил, что АТР является территорией сотрудничества, а не местом для геополитических игр.

По его словам, региону удалось создать долгосрочное процветание и стабильность.

Также Чжан Ханьхуэй заявил, что альянс НАТО стал главной причиной обострения кризиса на Украине.