Посол КНР в России: Китай призывает НАТО отказаться от расширения на восток
«Мы настаиваем, чтобы НАТО соответствовало веяниям времени, прислушивалось к справедливым призывам стран Азиатско-Тихоокеанского региона к миру и развитию, исправило своё ошибочное восприятие, отказалось от менталитета холодной войны и воздержалось от продвижения в Азиатско-Тихоокеанский регион», — цитирует ТАСС посла.
Он отметил, что АТР является территорией сотрудничества, а не местом для геополитических игр.
По его словам, региону удалось создать долгосрочное процветание и стабильность.
Также Чжан Ханьхуэй заявил, что альянс НАТО стал главной причиной обострения кризиса на Украине.