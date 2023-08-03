Сын Байдена заработал миллионы долларов в течение двух лет «непрекращающегося загула»

Сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год заработал миллионы долларов, включая деньги, полученные от украинской энергетической компании Burisma Holdings, несмотря на злоупотребление алкоголем и приём наркотиков.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект сделки сына Джо Байдена со следствием по делу о неуплате налогов.

В 2017 году он заработал чуть менее $1 млн от компании, которую основал с главой китайского бизнес-конгломерата, $664 тыс. — от китайской инфраструктурной инвестиционной фирмы, $500 тыс. — от украинской энергетической компании, $70 тыс. — от румынского бизнеса, $48 тыс. — от многонациональной юридической фирмы и ещё $666 666 — от своих бизнес-интересов на родине.

Продолжил он хорошо зарабатывать и в 2018 году. Отмечается, что за этот год он получил примерно $2,6 млн. Вместе с этим в документах сделки цитируются собственные мемуары Байдена, в которых он описывает «весну и лето безостановочного разврата» в 2018 году.

Уточняется, что бухгалтер в связи с этими доходами предупреждал Байдена о его налоговых обязательствах и отправлял ему отчёты на рассмотрение и подпись, однако тот проигнорировал эти документы. В итоге Байден не заплатил налоги, несмотря на то что у него были на это деньги, а к маю 2019 года он уже потратил все средства, которые мог бы использовать для этой цели, «на личные расходы».

Ранее СМИ писали, что Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признаёт себя виновным по трём обвинениям.