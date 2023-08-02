МО России: дроны коалиции США в Сирии 13 раз нарушили протоколы деконфликтации

Международная коалиция под руководством США в Сирии за минувшие сутки нарушила протоколы деконфликтации 13 раз.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, вблизи зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, зафиксирован рост количества нарушений над Сирией. За сутки выявлено 14 нарушений пятью парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C коалиции.

Ранее сообщалось, что авиация коалиции во главе с США в 2023 году допустила 23 опасных сближения с российскими самолётами в небе над Сирией.