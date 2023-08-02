Решетников: Россия рассматривает создание транспортного хаба на востоке Африки

Российские власти изучают возможности по размещению портового логистического хаба на восточном побережье Африки как части коридора «Север — Юг».

Такое заявление сделал министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что для того, чтобы начать развивать торговлю, необходимо создать транспортные коридоры.

«Изучаем перспективы размещения российского портового логистического хаба и грузовой базы на восточном побережье Африки как части коридора «Север — Юг», — сказал Решетников.

Ранее Путин заявил, что на повестке дня остаётся вопрос запуска газового хаба в Турции.