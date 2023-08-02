Узнать больше

Решетников: Россия рассматривает создание транспортного хаба на востоке Африки

Короткая ссылка
Российские власти изучают возможности по размещению портового логистического хаба на восточном побережье Африки как части коридора «Север — Юг».
Решетников: Россия рассматривает создание транспортного хаба на востоке Африки
  • РИА Новости

Такое заявление сделал министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что для того, чтобы начать развивать торговлю, необходимо создать транспортные коридоры.

«Изучаем перспективы размещения российского портового логистического хаба и грузовой базы на восточном побережье Африки как части коридора «Север — Юг», — сказал Решетников.

Ранее Путин заявил, что на повестке дня остаётся вопрос запуска газового хаба в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить