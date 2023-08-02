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Sun: готовившие ВСУ британские спецназовцы потеряли автомат на учениях в национальном парке

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Бойцы Королевской морской пехоты Великобритании потеряли автомат во время учений в национальном парке Дартмур в графстве Девон на юго-западе Англии.
Sun: готовившие ВСУ британские спецназовцы потеряли автомат на учениях в национальном парке
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации газеты The Sun.

Речь идёт об инциденте с потерей SA80 в конце июля, когда британские морпехи проводили учения. Источник газеты сообщил, что полиция уже в курсе произошедшего.

«Потеря оружия — это одно из самых худших событий в жизни морпеха или солдата. При наихудшем стечении обстоятельств оружие может попасть в руки преступников. Его могут обнаружить любители пешего туризма или даже дети во время прогулки на природе», — отметил источник.

В конце июля Sunday Express писала, что бойцы из 3-й бригады спецназа Королевской морской пехоты проводят подготовку порядка двух тысяч солдат ВСУ. Занятия проходили в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон рядом с национальным парком Дартмур.

Ранее колумбийские военные советники, которые обучают солдат ВСУ, сообщили, что сотрудники ГУР Украины избили и унизили их.

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