Эксперт Литовкин заявил о попытках Запада обойти запреты России касательно зерновой сделки

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что после выхода России из зерновой сделки три иностранных судна прибыли в украинский порт Измаил, ещё три идут в сторону Украины. Сообщается, что они из Израиля, Греции и Турции или, возможно, Грузии.

«Благодаря тому что мы нанесли удары, им бесполезно туда приходить, они загрузиться зерном там не смогут. Идёт определённая игра, пытаются обойти наши запреты... Тем не менее мы проводим свою политику всеми доступными нам методами», — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, зачем Турции такое участие, специалист добавил, что «деньги не пахнут».

«Турции тоже нужно заработать денег. Бизнес — и ничего личного», — заявил Литовкин.

В свою очередь, военный историк Юрий Кнутов отметил в беседе с RT, что сегодня во время телефонного разговора лидеров России и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, просил Владимира Путина возобновить зерновую сделку.

«60% муки, которую потребляет ЕС, производится в Турции, то есть без этого зерна мукомольные заводы Турции просто остановятся, а ЕС останется в тяжёлом положении с точки зрения хлеба и кондитерских изделий», — отметил собеседник RT.

Говоря о том, что Россия может сделать в данной ситуации, эксперт пояснил, что с помощью авиации Черноморского флота либо ВКС можно нанести бомбовые удары по курсу движения этих кораблей.

«Как мы в своё время сделали с британским эсминцем, который вошёл в наши территориальные воды в районе Крыма. Тем самым предупредить о наших серьёзных намерениях», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что при полном отсутствии прогресса в реализации российской части зерновой сделки она потеряла смысл.