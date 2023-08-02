В Пентагоне признали, что СВО показала неспособность ВПК США работать на должном уровне

Спецоперация на Украине показала неспособность ВПК США функционировать на должном уровне, заявила помощник главы Минобороны Соединённых Штатов по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

«Вызовы для военно-промышленной базы являлись подлинными на протяжении ряда лет», — цитирует её ТАСС.

По словам Карлин, при этом никаких особых действий не предпринималось, пока спецоперация на Украине не заставила всех «почувствовать и тонко понять необходимость устроить турбонаддув» для американского ВПК и оборонной промышленности партнёров.

«Совершенно ясно, что эта военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который мы все хотим видеть», — добавила она.

Помощник главы Пентагона призвала оценить результаты финансирования промышленной базы, отметив, что власти вкладывают в неё много средств.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT заявил, что Запад начал глобальную реорганизацию своего ВПК.

По словам президента России Владимира Путина, мощности Запада не могут восполнить расход техники Украиной.

Он также заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.