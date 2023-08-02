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В Пентагоне признали, что СВО показала неспособность ВПК США работать на должном уровне

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Спецоперация на Украине показала неспособность ВПК США функционировать на должном уровне, заявила помощник главы Минобороны Соединённых Штатов по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.
В Пентагоне признали, что СВО показала неспособность ВПК США работать на должном уровне
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«Вызовы для военно-промышленной базы являлись подлинными на протяжении ряда лет», — цитирует её ТАСС.

По словам Карлин, при этом никаких особых действий не предпринималось, пока спецоперация на Украине не заставила всех «почувствовать и тонко понять необходимость устроить турбонаддув» для американского ВПК и оборонной промышленности партнёров.

«Совершенно ясно, что эта военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который мы все хотим видеть», — добавила она.

Помощник главы Пентагона призвала оценить результаты финансирования промышленной базы, отметив, что власти вкладывают в неё много средств.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT заявил, что Запад начал глобальную реорганизацию своего ВПК.

По словам президента России Владимира Путина, мощности Запада не могут восполнить расход техники Украиной.

Он также заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.

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