Военный эксперт Кнутов: Запад начал глобальную реорганизацию своего ВПК

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что мощности Запада не могут восполнить расход техники на Украине.

Специалист отметил, что поставки оружия на Украину «достаточно быстро» истощили натовские арсеналы.

«В последнее время остро встал вопрос о возможном конфликте США с Китаем из-за Тайваня, и такой конфликт также потребует определённых военных ресурсов. Вашингтон, не раскрывая эту информацию, по сути, пытается втянуть на случай начала боевых действий с Китаем блок НАТО на свою сторону. Поэтому натовские страны, понимая это, держат определённые резервы», — рассказал Кнутов.

По его словам, производственных мощностей, чтобы пополнить необходимыми ресурсами военные запасы, у стран Запада «практически нет».

«Сейчас проводится глобальная реорганизация ВПК Запада. Более того, принята специальная программа, в соответствии с которой фактически вводится плановое производство оружия. Чётко определено, какие страны, что конкретно и в каком количестве будут выпускать и какая часть из этого пойдёт в арсеналы НАТО, а какая — пойдёт на Украину. Такой подход приведёт к тому, что к концу года НАТО произведёт один миллион снарядов. А, по большому счёту, Украине нужно десять миллионов, не говоря уже про сами страны НАТО», — добавил военный эксперт.

Он также отметил, что на сегодняшний день Россия имеет определённое преимущество в силу того, что техника страны «менее прихотлива и менее капризна».

«Её легче обслуживать и ремонтировать, и она долговечна с точки зрения ведения боевых действий. И плюс к этому мы уже смогли перевести ряд заводов, которые работают по схеме 24/7. Мы дополнительно строим ещё ряд оборонных заводов. И уже практически решена проблема с нехваткой беспилотников. Сейчас мы сосредотачиваемся на выпуске новейшей техники», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России заявил, что мощности Запада не могут восполнить расход техники Украиной.

Он также заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.