Япония приступила к совместным с Италией учениям ВВС

Воздушные силы самообороны Японии приступили к проведению учений с ВВС Италии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского штаба Воздушных сил самообороны.

Воздушные манёвры двух стран проводятся на японской базе Комацу в префектуре Исикава и прилегающем к ней воздушном пространстве.

Учения продлятся до 10 августа. От Японии в них задействованы четыре истребителя F-15 и один самолёт-заправщик Boeing KC-767, от Италии — четыре истребителя F-35A, три Boeing KC-767, два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения на базе бизнес-джета Gulfstream G550 и один военно-транспортный самолёт C-130J.

Ранее американская атомная подводная лодка USS Annapolis приняла участие в военных учениях Соединённых Штатов и Южной Кореи.