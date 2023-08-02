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ЦТАК: Япония пытается стать военной державой под предлогом «угрозы» со стороны

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Институт по делам Японии при МИД КНДР заявил, что Токио пытается превратить страну в военную державу под предлогом «окружающих угроз».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

В КНДР назвали заявления Японии о некой «угрозе из окружения» дымовой завесой для «укрытия происков по превращению страны в военную державу».

«Если Япония... не питает вражду к окружающим странам, включая КНДР, то ей не о чем беспокоиться и нечего бояться», — передаёт агентство.

Ранее Министерство обороны Японии в своём ежегодном докладе допустило, что у КНДР есть возможности нанести удар по японскому архипелагу баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

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