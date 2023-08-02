Глава Judicial Watch Фиттон заявил, что честные выборы в США стали невозможны
Информация об этом опубликована на сайте группы.
«Это обвинение является неприкрытой угрозой и актом запугивания со стороны демократической партии», — говорится в сообщении.
Кроме того, Фиттон назвал обвинения в адрес Трампа фиктивными. По его словам, они «полностью согласуются с предвзятыми и политическими злоупотреблениями».
Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.
Позже Прокуратура выразила желание судить Трампа по ускоренной процедуре.