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Глава Judicial Watch Фиттон заявил, что честные выборы в США стали невозможны

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Глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что после предъявленных экс-президенту США Дональду Трампу обвинений по делу о штурме Капитолия в 2021 году честные выборы 2024 года невозможны.

Информация об этом опубликована на сайте группы.

«Это обвинение является неприкрытой угрозой и актом запугивания со стороны демократической партии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Фиттон назвал обвинения в адрес Трампа фиктивными. По его словам, они «полностью согласуются с предвзятыми и политическими злоупотреблениями».

Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Позже Прокуратура выразила желание судить Трампа по ускоренной процедуре.

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