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Кандидат в президенты Десантис допускает запрет TikTok в США в случае своей победы

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Губернатор штата Флорида Рон Десантис, подавший документы для участия в выборах президента США, допустил вероятность полного запрета соцсети TikTok в стране в случае победы в президентской гонке.
Кандидат в президенты Десантис допускает запрет TikTok в США в случае своей победы
  • Gettyimages.ru

В интервью The Wall Street Journal политик заявил, что соцсеть создаёт уязвимость в системе безопасности США.

«Я думаю, что они добывают много данных», — сказал Десантис.

В мае губернатор Монтаны Грег Джанфорте подписал закон, вводящий запрет на использование в регионе социальной сети TikTok.

24 марта координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не доверяет руководству соцсети TikTok. Оно не переубедило американские власти, которые считают, что компания представляет угрозу для национальной безопасности США.

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