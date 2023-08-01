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Начальник штаба армии Алжира заявил об укреплении обороны для отражения потенциальных угроз

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Алжир предпринимает всё необходимое, чтобы усилить обороноспособность национальной армии для отражения потенциальных вызовов и угроз, которые поддерживаются деструктивным поведением Запада.
Начальник штаба армии Алжира заявил об укреплении обороны для отражения потенциальных угроз
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделал начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шангриха на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Мы в Алжире делаем всё необходимое для того, чтобы увеличить и усилить наши потенциалы и обороноспособность наших вооружённых сил, которая позволит нам превосходить возможные потенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и опасности во всех условиях и во всех вызовах, с которыми сталкивается в настоящее время в ХХI веке наше государство», — заявил Шангриха.

Ранее стало известно, что Саид Шангриха приехал в Россию, чтобы провести переговоры с главой Минобороны Российской Федерации.

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