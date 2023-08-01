В Сьерра-Леоне задержана группа военных, готовивших нападения на госучреждения

В Сьерра-Леоне задержана группа высокопоставленных военных, готовивших массовые акции протеста и нападения на госучреждения, сообщает The Sierra Leone Telegraph.

Как пишет издание, старшие офицеры были арестованы на фоне политической нестабильности, которая началась после президентских и всеобщих выборов, состоявшихся 24 июня.

По данным полиции, предварительное расследование показало, что задержанные планировали воспользоваться мирными акциями протеста в период с 7 по 10 августа для нападения «на государственные учреждения и мирных граждан».

Американская газета Politico ранее сообщила, что военный переворот в Нигере вызывает опасения, особенно во Франции, по поводу его возможного влияния на импорт урана, необходимого для работы атомных станций.