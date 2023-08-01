Экономист Сидоров заявил об усилении взаимодействия в рамках БРИКС с момента основания
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Главное, что произошло с момента основания БРИКС, — усиление взаимодействия в рамках организации», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, когда организация была сформирована — было много шума, но реальное взаимодействие было весьма ограниченным.
«Сейчас мы имеем дело с взаимодействием по очень многим направлениям. Сотрудничество сильно углубилось... Главное — это усиление реального взаимодействия в рамках группы БРИКС», — заключил Сидоров.
Ранее Песков заявил, что страны БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения.