ЕС разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну
- AP
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Вместе с этим, как сообщает ТАСС, Массрали добавила, что формального решения об эвакуации миссии ещё нет.
«Мы приняли решение разрешить персоналу нашей миссии в Нигере покинуть Ниамей в связи с произошедшим военным переворотом, но никакого формального решения об эвакуации миссии Евросоюза пока не принято», — сказала она.
Массрали отметила, что персонал миссии сейчас может «покинуть страну по своему желанию».
Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа. Позднее власти Италии заявили, что занимаются организацией эвакуационного рейса для желающих покинуть Нигер граждан Италии.