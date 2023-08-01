ЕС разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Европейский союз разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну.

Вместе с этим, как сообщает ТАСС, Массрали добавила, что формального решения об эвакуации миссии ещё нет.

«Мы приняли решение разрешить персоналу нашей миссии в Нигере покинуть Ниамей в связи с произошедшим военным переворотом, но никакого формального решения об эвакуации миссии Евросоюза пока не принято», — сказала она.

Массрали отметила, что персонал миссии сейчас может «покинуть страну по своему желанию».

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа. Позднее власти Италии заявили, что занимаются организацией эвакуационного рейса для желающих покинуть Нигер граждан Италии.