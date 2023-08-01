Politico: в Мадриде задержали главаря мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас»

Испанские власти задержали главаря европейского подразделения мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас». Также были задержаны ещё четыре члена организации.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на полицию Испании.

Уточняется, что задержанным оказался 54-летний марокканец по имени Саид.

«В общей сложности задержаны пять человек, кроме того, изъято 400 кг наркотических веществ и €220 000 наличными», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ ликвидировала в Подмосковье контролируемую с Украины нарколабораторию.

Также крупную партию кокаина весом почти 2 т и стоимостью €400—450 млн уничтожили итальянские правоохранители на Сицилии.