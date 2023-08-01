Politico: в Мадриде задержали главаря мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас»
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Об этом сообщает Politico со ссылкой на полицию Испании.
Уточняется, что задержанным оказался 54-летний марокканец по имени Саид.
«В общей сложности задержаны пять человек, кроме того, изъято 400 кг наркотических веществ и €220 000 наличными», — говорится в сообщении.
Ранее ФСБ ликвидировала в Подмосковье контролируемую с Украины нарколабораторию.
Также крупную партию кокаина весом почти 2 т и стоимостью €400—450 млн уничтожили итальянские правоохранители на Сицилии.