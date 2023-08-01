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Politico: в Мадриде задержали главаря мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас»

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Испанские власти задержали главаря европейского подразделения мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас». Также были задержаны ещё четыре члена организации.
Politico: в Мадриде задержали главаря мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас»
  • Gettyimages.ru
  • © ManuelVelasco

Об этом сообщает Politico со ссылкой на полицию Испании. 

Уточняется, что задержанным оказался 54-летний марокканец по имени Саид. 

«В общей сложности задержаны пять человек, кроме того, изъято 400 кг наркотических веществ и €220 000 наличными», — говорится в сообщении. 

Ранее ФСБ ликвидировала в Подмосковье контролируемую с Украины нарколабораторию.

Также крупную партию кокаина весом почти 2 т и стоимостью €400—450 млн уничтожили итальянские правоохранители на Сицилии.

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