Британия не выдала делегатам из России визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

Правительство Великобритании не выдало российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединённого пенсионного фонда персонала ООН.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте постоянного представительства России при всемирной организации.

«Такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого международного порядка, основанного на правилах, но никак не международного права», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские делегаты были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО представлять данные руководящие органы.

Ранее в Великобритании предложили ЮАР повлиять на политику России.