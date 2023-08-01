Узнать больше

Британия не выдала делегатам из России визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

Короткая ссылка
Правительство Великобритании не выдало российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединённого пенсионного фонда персонала ООН.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте постоянного представительства России при всемирной организации.

«Такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого международного порядка, основанного на правилах, но никак не международного права», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские делегаты были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО представлять данные руководящие органы.

Ранее в Великобритании предложили ЮАР повлиять на политику России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить