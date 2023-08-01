Британия не выдала делегатам из России визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН
Соответствующее заявление опубликовано на сайте постоянного представительства России при всемирной организации.
«Такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого международного порядка, основанного на правилах, но никак не международного права», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что российские делегаты были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО представлять данные руководящие органы.
Ранее в Великобритании предложили ЮАР повлиять на политику России.