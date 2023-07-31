Госдеп: США готовы вводить новые санкции против Северной Кореи

Вашингтон готов ввести новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи в будущем.

Об этом рассказал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга, передаёт РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал итоги поездки главы Минобороны России Сергея Шойгу в Пхеньян, а также развитие сотрудничества между двумя странами. Миллер отметил, что возможная встреча российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына не улучшит ситуацию с мировой безопасностью.

«Очевидно, что на протяжении некоторого времени у этих двух стран сложились тесные взаимоотношения. Это не сказывалось продуктивным образом на улучшении безопасности в мире, и я бы не ожидал, что по результатам встречи что-то изменится в этом отношении», — добавил Миллер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает переговоры о поставках оружия одной из главных целей приезда Шойгу в КНДР.