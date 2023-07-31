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«Рособоронэкспорт»: применение российского оружия в зоне СВО повысило интерес к нему

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Успешное применение российского вооружения во время специальной военной операции на Украине повысило интерес к нему со стороны африканских и арабских стран. Об этом сообщил RT гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт»: применение российского оружия в зоне СВО повысило интерес к нему
  • РИА Новости

На поле боя отечественная техника проявила себя великолепно, подчеркнул он.

«Она проста в эксплуатации, очень эффективна. Параллельно наши инженерные центры и холдинги смотрят за эффективностью применения российских вооружений, вносят при необходимости свои коррективы», — сказал Михеев.

В ближайшие четыре-пять лет стоит ожидать поступления более современных систем вооружения, при создании которых учитывался опыт СВО, отметил он.

Михеев также рассказал о большом спросе в Африке на российскую технику, в том числе на вертолёты, автоматы Калашникова, КамАЗы, «Уралы», быстроходные катера БК-10, БК-16.

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