«Рособоронэкспорт»: применение российского оружия в зоне СВО повысило интерес к нему
- РИА Новости
На поле боя отечественная техника проявила себя великолепно, подчеркнул он.
«Она проста в эксплуатации, очень эффективна. Параллельно наши инженерные центры и холдинги смотрят за эффективностью применения российских вооружений, вносят при необходимости свои коррективы», — сказал Михеев.
В ближайшие четыре-пять лет стоит ожидать поступления более современных систем вооружения, при создании которых учитывался опыт СВО, отметил он.
Михеев также рассказал о большом спросе в Африке на российскую технику, в том числе на вертолёты, автоматы Калашникова, КамАЗы, «Уралы», быстроходные катера БК-10, БК-16.