Великобритания внесла ещё шесть человек в санкционный список против России

Правительство Великобритании включило в обновленный санкционный список ещё шесть россиян из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*.

Соответствующий документ опубликован на сайте британских властей.

Лондон расширил меры против физических лиц, которые участвовали в уголовном процессе против публициста. В список добавили судей Виталия Белицкого, Екатерину Дорохину и Наталью Дударь. Также под британскими санкциями оказались прокуроры Борис Локтионов, Анна Потычко и судебный эксперт Данила Михеев.

Ранее сообщалось, что Лондон позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций.

*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.