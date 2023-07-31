Узнать больше

Великобритания внесла ещё шесть человек в санкционный список против России

Короткая ссылка
Правительство Великобритании включило в обновленный санкционный список ещё шесть россиян из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*.
Великобритания внесла ещё шесть человек в санкционный список против России
  • Gettyimages.ru

Соответствующий документ опубликован на сайте британских властей.

Лондон расширил меры против физических лиц, которые участвовали в уголовном процессе против публициста. В список добавили судей Виталия Белицкого, Екатерину Дорохину и Наталью Дударь. Также под британскими санкциями оказались прокуроры Борис Локтионов, Анна Потычко и судебный эксперт Данила Михеев.

Ранее сообщалось, что Лондон позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций.

*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить