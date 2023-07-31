Вице-спикер Госдумы Бабаков: методы Запада по навязыванию Африке интересов не работают

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в беседе с корреспондентом RT Константином Придыбайло заявил, что методы Запада по навязыванию Африке своих интересов не работают.

Бабаков курирует вопросы, связанные с сотрудничеством с ЦАР и ЮАР.

Парламентарий отметил, что политики западных стран с помощью обширного инструментария и шантажа пытаются надавить на Африку и поставить её перед выбором — сотрудничать с ними или с Россией.

При этом он добавил, что подобные методы перечеркнули так называемые западные ценности.

Бабаков подчеркнул, что западные государства уничтожили «не только веру в дипломатию, веру в слово, веру в законы и подписанные документы, но и веру в неприкосновенность частной собственности и так далее, то есть они сделали всё то, что на самом деле долгие годы считалось незыблемым».

«И сегодня страны, которые слышат, что, оказывается, эти ценности есть, задаются вопросом: а они есть для кого — для горстки избранных стран? А для остальных не действуют?» — отметил вице-спикер нижней палаты парламента.

Ранее в МИД России заявили о серьёзном давлении Запада на страны Африки из-за сотрудничества с Россией.

Также президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться.