Walla: министр обороны Израиля заявил о проблемах нацбезопасности из-за судебной реформы

Кризис вокруг судебной реформы в Израиле ослабил «национальную устойчивость и сплочённость», а это может привести к нанесению ущерба национальной безопасности страны перед лицом внешних угроз.

Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галант на закрытой встрече с членами комитета парламента по иностранным делам и обороне, пишет портал Walla.

Галант заверил, что сейчас не возникает проблем с «компетенциями или боеготовностью» Армии обороны Израиля, вопреки отказу большого числа резервистов от несения добровольной службы в знак протеста против реформы.

Однако недовольство граждан способно нанести ущерб безопасности страны в будущем, добавил Галант.

Ранее Верховный суд Израиля заявил, что не собирается блокировать закон о судебной реформе, который ограничивает его право отменять решения властей.