Walla: министр обороны Израиля заявил о проблемах нацбезопасности из-за судебной реформы
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Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галант на закрытой встрече с членами комитета парламента по иностранным делам и обороне, пишет портал Walla.
Галант заверил, что сейчас не возникает проблем с «компетенциями или боеготовностью» Армии обороны Израиля, вопреки отказу большого числа резервистов от несения добровольной службы в знак протеста против реформы.
Однако недовольство граждан способно нанести ущерб безопасности страны в будущем, добавил Галант.
Ранее Верховный суд Израиля заявил, что не собирается блокировать закон о судебной реформе, который ограничивает его право отменять решения властей.