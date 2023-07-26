Верховный суд Израиля заявил, что не будет блокировать закон о судебной реформе
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Об этом пишет «Хаарец».
Отмечается, что все поступившие апелляции на принятие данного закона будут рассмотрены осенью.
24 июля парламент Израиля (кнессет) окончательно принял данный законопроект в рамках судебной реформы.
Как уточняет РИА Новости, согласно закону, судам, в том числе Верховному суду, будет запрещено использовать «фактор разумности» в отношении решений правительства, премьер-министра или министров правительства.
Стандарт разумности — это юридическая доктрина, позволяющая судам выносить постановления о пересмотре или отмене решений правительства, если их сочтут выходящими за грани разумного.