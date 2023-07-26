Верховный суд Израиля заявил, что не будет блокировать закон о судебной реформе, который в том числе ограничивает его право отменять решения правительства.

Об этом пишет «Хаарец».

Отмечается, что все поступившие апелляции на принятие данного закона будут рассмотрены осенью.

24 июля парламент Израиля (кнессет) окончательно принял данный законопроект в рамках судебной реформы.

Как уточняет РИА Новости, согласно закону, судам, в том числе Верховному суду, будет запрещено использовать «фактор разумности» в отношении решений правительства, премьер-министра или министров правительства.

Стандарт разумности — это юридическая доктрина, позволяющая судам выносить постановления о пересмотре или отмене решений правительства, если их сочтут выходящими за грани разумного.