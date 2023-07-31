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Глава МИД Швеции напомнил о важности продолжения диалога с исламскими странами

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Стокгольм видит большое значение в продолжении диалога со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Глава МИД Швеции напомнил о важности продолжения диалога с исламскими странами
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Такое заявление сделал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на фоне акций с сожжением Корана, сообщается на сайте правительственной канцелярии страны.

«Сегодня днём страны ОИС проведут министерскую встречу, на которой среди прочего обсудят недавние демонстрации (с сожжением Корана. — RT) в Швеции и Дании», — сообщил он.

Кроме того, министр заявил, что в последние дни инициировал «многочисленные беседы» с министрами иностранных дел стран ОИС. По словам Билльстрёма, он отправил письмо главам стран ОИС, где объяснил механизм работы свободы демонстраций в Швеции.

Ранее сообщалось, что власти Дании хотят найти конституционный способ запретить акции с сожжением Корана.

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