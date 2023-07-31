Вице-президент Нигерии Шеттима: отношения России и Африки возродились и будут укрепляться

Отношения России и Африки возродились и в дальнейшем будут лишь стремительно укрепляться. Об этом в интервью RT заявил вице-президент Нигерии Кашим Шеттима.

Он подчеркнул, что Москва всегда действует с учётом интересов африканцев.

«Она не обременена колонизаторским менталитетом. Россия — одно из прогрессивных государств, которые содействовали освобождению большей части Африканского континента. Когда всякие там Рональды Рейганы и Маргарет Тэтчер говорили о [необходимости] стратегических жертв, Россия поддерживала Африканский национальный конгресс, Панафриканский конгресс [Азании], Зимбабвийский африканский национальный союз», — заявил он.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Нигерия проявляет заинтересованность в приобретении российских истребителей, в том числе пятого поколения Checkmate.