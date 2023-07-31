Узнать больше

Вице-президент Нигерии Шеттима: отношения России и Африки возродились и будут укрепляться

Короткая ссылка
Отношения России и Африки возродились и в дальнейшем будут лишь стремительно укрепляться. Об этом в интервью RT заявил вице-президент Нигерии Кашим Шеттима.
Вице-президент Нигерии Шеттима: отношения России и Африки возродились и будут укрепляться
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Москва всегда действует с учётом интересов африканцев.

«Она не обременена колонизаторским менталитетом. Россия — одно из прогрессивных государств, которые содействовали освобождению большей части Африканского континента. Когда всякие там Рональды Рейганы и Маргарет Тэтчер говорили о [необходимости] стратегических жертв, Россия поддерживала Африканский национальный конгресс, Панафриканский конгресс [Азании], Зимбабвийский африканский национальный союз», — заявил он.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Нигерия проявляет заинтересованность в приобретении российских истребителей, в том числе пятого поколения Checkmate.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить