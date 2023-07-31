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Глава Буркина-Фасо: в сфере энергетики на Россию возлагаются большие надежды

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Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в интервью RT заявил, что возлагает большие надежды на Россию в сфере энергетики.
Глава Буркина-Фасо: в сфере энергетики на Россию возлагаются большие надежды
  • РИА Новости

«Если говорить о сфере энергетики, мы возлагаем большие надежды на Россию, потому что в этой области она является экспертом по данному типу энергии, а энергетическая независимость может принести большую пользу для нас и всего субрегиона, так как развитие промышленности должно начинаться именно с энергетики», — заявил Траоре.

Другим приоритетным вопросом сотрудничества с российской стороной являются вопросы безопасности, отметил он.

Ранее Траоре в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что государство заинтересовано в строительстве Россией АЭС.

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