Глава Буркина-Фасо: в сфере энергетики на Россию возлагаются большие надежды
- РИА Новости
«Если говорить о сфере энергетики, мы возлагаем большие надежды на Россию, потому что в этой области она является экспертом по данному типу энергии, а энергетическая независимость может принести большую пользу для нас и всего субрегиона, так как развитие промышленности должно начинаться именно с энергетики», — заявил Траоре.
Другим приоритетным вопросом сотрудничества с российской стороной являются вопросы безопасности, отметил он.
Ранее Траоре в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что государство заинтересовано в строительстве Россией АЭС.