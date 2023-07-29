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Глава Буркина-Фасо Траоре заявил, что страна заинтересована в строительстве Россией АЭС

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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что государство заинтересовано в строительстве Россией АЭС.
Глава Буркина-Фасо Траоре заявил, что страна заинтересована в строительстве Россией АЭС
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране», — отметил он.

По словам Траоре, Буркина-Фасо занимает стратегическую позицию, находясь в центре западного региона Африки.

Если Россия сможет там укрепиться, она сможет генерировать энергию на весь данный регион, добавил президент.

Траоре также заявил, что народ его страны поддерживает россиян, которые в настоящее время ведут специальную военную операцию на Украине.

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