Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил поддержку России в вопросе СВО
- AP
Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас Россия ведёт специальную военную операцию, и будьте уверены, что наш народ поддерживает вас и ваше правительство», — отметил он.
Также глава африканского государства подчеркнул дружественные отношения между народами Буркина-Фасо и России.
Ранее Путин заявил о планах возобновления работы посольства России в Буркина-Фасо.