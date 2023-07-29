Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил поддержку России в вопросе СВО

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что народ его страны поддерживает россиян, которые в настоящее время ведут специальную военную операцию на Украине.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас Россия ведёт специальную военную операцию, и будьте уверены, что наш народ поддерживает вас и ваше правительство», — отметил он.

Также глава африканского государства подчеркнул дружественные отношения между народами Буркина-Фасо и России.

Ранее Путин заявил о планах возобновления работы посольства России в Буркина-Фасо.