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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил поддержку России в вопросе СВО

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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что народ его страны поддерживает россиян, которые в настоящее время ведут специальную военную операцию на Украине.
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил поддержку России в вопросе СВО
  • AP

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас Россия ведёт специальную военную операцию, и будьте уверены, что наш народ поддерживает вас и ваше правительство», — отметил он.

Также глава африканского государства подчеркнул дружественные отношения между народами Буркина-Фасо и России.

Ранее Путин заявил о планах возобновления работы посольства России в Буркина-Фасо.

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