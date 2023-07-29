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Путин заявил о планах возобновления работы посольства России в Буркина-Фасо

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре заявил, что начало работы посольства России в стране поможет развитию сотрудничества двух государств.
Путин заявил о планах возобновления работы посольства России в Буркина-Фасо
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия придаёт большое значение развитию отношений с Буркина-Фасо.

Москвой принято решение о возобновлении деятельности посольства России, закрытого в 1992 году, отметил Путин.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что российские посольства в ближайшее время откроются в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.

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