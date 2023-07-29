Путин заявил о планах возобновления работы посольства России в Буркина-Фасо
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия придаёт большое значение развитию отношений с Буркина-Фасо.
Москвой принято решение о возобновлении деятельности посольства России, закрытого в 1992 году, отметил Путин.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что российские посольства в ближайшее время откроются в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.