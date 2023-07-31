МИД: вывод ТЯО из Белоруссии возможен лишь при отказе НАТО и США от курса против России
Об этом РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Дипломат подчеркнул, что такие меры подразумевают полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.
При этом Полищук отметил, что размещение российского ТЯО на территории Белоруссии стало мерой в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона.
«Эта вынужденная мера сдерживания призвана обеспечить безопасность Союзного государства», — сказал дипломат.
Ранее в МИД заявили, что учебно-боевые центры Москвы и Минска будут работать на базе воинских частей.