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МИД: вывод ТЯО из Белоруссии возможен лишь при отказе НАТО и США от курса против России

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В МИД России заявили, что гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности Москвы и Минска.

Об этом РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что такие меры подразумевают полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.

При этом Полищук отметил, что размещение российского ТЯО на территории Белоруссии стало мерой в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона.

«Эта вынужденная мера сдерживания призвана обеспечить безопасность Союзного государства», — сказал дипломат.

Ранее в МИД заявили, что учебно-боевые центры Москвы и Минска будут работать на базе воинских частей.

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