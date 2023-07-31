Глава МИД Британии Клеверли: Лондону нужно активизировать своё взаимодействие с Африкой

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в интервью изданию Financial Times, что Великобритания должна активнее сотрудничать со странами Африки.

Отмечается, что такое заявление он сделал сразу после окончания саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Великобритания должна активизировать своё взаимодействие с африканскими странами по действительно устойчивым мерам безопасности», — сказал глава МИД.

По его словам, он готов серьёзно рассмотреть любые просьбы африканских лидеров касательно работы над «наращиванием потенциала и обучением в британских вооружённых силах».

Ранее в МИД России заявили о серьёзном давлении Запада на страны Африки из-за сотрудничества с Россией.

Также президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться.