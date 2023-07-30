Блинкен: угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

Возможная угроза ядерной войны не опасней проблемы изменения климата, иерархии в этих вопросах нет.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью программе «60 минут», отвечая на вопрос о важности этих проблем.

«Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой — волк у двери, — включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», — заявил Блинкен, его слова приводятся на сайте Госдепа.

Ранее бывший президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас назвал США главной угрозой безопасности в мире.

Также заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.