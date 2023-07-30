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Нетаньяху анонсировал железнодорожный проект, который свяжет весь Израиль

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Израиль запускает железнодорожный проект, который свяжет всю страну скоростной железной дорогой.
Нетаньяху анонсировал железнодорожный проект, который свяжет весь Израиль
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня мы запускаем проект «Единый Израиль» — связать всю страну скоростной железной дорогой из Кирьят-Шмоны в Эйлат», — цитирует его РИА Новости.

Нетаньяху отметил, что проект сможет связать Израиль по железной дороге с Саудовской Аравией и Аравийским полуостровом.

Ранее в Израиле сторонники судебной реформы собрались на многотысячный митинг.

Позже стало известно, что полиция применила водомёты в отношении протестующих против судебной реформы.

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