Нетаньяху анонсировал железнодорожный проект, который свяжет весь Израиль
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Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Сегодня мы запускаем проект «Единый Израиль» — связать всю страну скоростной железной дорогой из Кирьят-Шмоны в Эйлат», — цитирует его РИА Новости.
Нетаньяху отметил, что проект сможет связать Израиль по железной дороге с Саудовской Аравией и Аравийским полуостровом.
Ранее в Израиле сторонники судебной реформы собрались на многотысячный митинг.
Позже стало известно, что полиция применила водомёты в отношении протестующих против судебной реформы.