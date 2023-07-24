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В Израиле полиция применила водомёты в отношении протестующих против судебной реформы

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В Израиле полиция применила водомёты против демонстрантов, протестующих против судебной реформы.
В Израиле полиция применила водомёты в отношении протестующих против судебной реформы
  • AP
  • © Ariel Schalit

Об этом пишет «Хаарец».

Стихийный митинг противников судебной реформы проходит возле здания кнессета.

23 июля в Тель-Авиве прошёл многотысячный митинг в поддержку судебной реформы, предложенной израильским правительством.

Как уточняет РИА Новости, рассматриваемый законопроект предлагает ограничить полномочия судов, в том числе Верховного суда, использовать стандарт разумности в отношении решений правительства, премьер-министра или министров правительства.

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