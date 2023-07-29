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Захарова: Россия по различным каналам получила около 30 мирных инициатив по Украине

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Москва по различным каналам получила около 30 мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта.
Захарова: Россия по различным каналам получила около 30 мирных инициатив по Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как передаёт ТАСС, дипломат отметила, что месяц назад было около 30 инициатив, которые делались как по государственной линии, так и различными общественными деятелями.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами государств Африки по Украине заявил, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей.

По его словам, проект мирного договора был уже фактически согласован весной прошлого года.

Президент также отметил, что подход африканской миссии по Украине перекликается с китайским мирным планом.

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