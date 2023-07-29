Путин заявил, что ВС России отвели войска из-под Киева по просьбе Украины
- РИА Новости
Его заявление приводится на официальном сайте Кремля.
По словам Путина, проект мирного договора был уже фактически согласован весной прошлого года.
«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договорённостей», — отметил глава государства.
17 июня Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки заявил, что киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».
Он также продемонстрировал парафированный Украиной документ.