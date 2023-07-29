Узнать больше

Путин заявил, что ВС России отвели войска из-под Киева по просьбе Украины

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами государств Африки по Украине заявил, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей.
Путин заявил, что ВС России отвели войска из-под Киева по просьбе Украины
  • РИА Новости

Его заявление приводится на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, проект мирного договора был уже фактически согласован весной прошлого года.

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договорённостей», — отметил глава государства.

17 июня Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки заявил, что киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».

Он также продемонстрировал парафированный Украиной документ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить