Путин заявил, что ВС России отвели войска из-под Киева по просьбе Украины

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами государств Африки по Украине заявил, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей.

Его заявление приводится на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, проект мирного договора был уже фактически согласован весной прошлого года.

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договорённостей», — отметил глава государства.

17 июня Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки заявил, что киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».

Он также продемонстрировал парафированный Украиной документ.