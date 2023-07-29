Москалькова обратилась в ООН после устроенного Украиной взрыва в Таганроге

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН после устроенного Украиной взрыва в Таганроге.

«В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку... возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооружённых формирований», — написала она в своём Telegram.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате взрыва в Таганроге в медицинские учреждения обратились 16 человек.

28 июля в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.