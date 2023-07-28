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Путин назвал приоритетом для России всестороннее развитие связей с Африкой

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что приоритетом для России является всестороннее развитие связей с Африкой.

«Всестороннее развитие связей со странами Африканского континента является приоритетом российской внешней политики», — приводит ТАСС его слова на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

Путин подчеркнул, что российская сторона последовательно выстраивает отношения с африканскими государствами на основе принципов равенства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

Ранее Путин по итогам саммита Россия — Африка заявил, что Россия и страны Африки учредят новый постоянный механизм по вопросам безопасности.

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