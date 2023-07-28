Путин: Россия и страны Африки учредят новый постоянный механизм по вопросам безопасности
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Об этом сообщает ТАСС.
«Планируется также учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности, включая такие острые темы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной безопасности, информационные технологии, неразмещение вооружения в космосе и изменение климата», — отметил Путин.
28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.