Путин: Россия и страны Африки учредят новый постоянный механизм по вопросам безопасности

Россия и страны Африки учредят новый постоянный механизм по вопросам безопасности, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам саммита Россия — Африка.

Об этом сообщает ТАСС.

«Планируется также учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности, включая такие острые темы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной безопасности, информационные технологии, неразмещение вооружения в космосе и изменение климата», — отметил Путин.

28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.