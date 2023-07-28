МИД России: признание «голодомора» на Украине геноцидом — признак недальновидной политики Рима

Признание итальянскими властями так называемого голодомора на Украине геноцидом говорит о недальновидности политики Рима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РИА Новости

«Расцениваем данный антироссийский шаг как очередное свидетельство недальновидной политики официального Рима», — говорится в заявлении. В МИД подчеркнули, что эти действия направлены на поощрение самых разнузданных проявлений русофобии, активно продвигаемых киевскими властями и их покровителями. Ранее Захарова назвала спекуляцией резолюцию Национального собрания Франции о голодоморе в СССР 1930-х годов.