МИД России: признание «голодомора» на Украине геноцидом — признак недальновидной политики Рима
- РИА Новости
«Расцениваем данный антироссийский шаг как очередное свидетельство недальновидной политики официального Рима», — говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что эти действия направлены на поощрение самых разнузданных проявлений русофобии, активно продвигаемых киевскими властями и их покровителями.
Ранее Захарова назвала спекуляцией резолюцию Национального собрания Франции о голодоморе в СССР 1930-х годов.