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МИД России: признание «голодомора» на Украине геноцидом — признак недальновидной политики Рима

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Признание итальянскими властями так называемого голодомора на Украине геноцидом говорит о недальновидности политики Рима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: признание «голодомора» на Украине геноцидом — признак недальновидной политики Рима
  • РИА Новости

«Расцениваем данный антироссийский шаг как очередное свидетельство недальновидной политики официального Рима», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что эти действия направлены на поощрение самых разнузданных проявлений русофобии, активно продвигаемых киевскими властями и их покровителями.

Ранее Захарова назвала спекуляцией резолюцию Национального собрания Франции о голодоморе в СССР 1930-х годов.

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