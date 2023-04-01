Захарова назвала спекуляцией резолюцию Франции о голодоморе в СССР 1930-х годов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляцией резолюцию Национального собрания Франции о голодоморе в СССР 1930-х годов.

Как говорится на сайте министерства, она заявила, что резолюция нужна лишь для оправдания милитаризации постсоветской республики.

«Очередная пустая и бессмысленная акция Парижа... является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооружённый конфликт далеко за пределами собственной страны», — указала она.

Захарова подчеркнула, что французские власти цинично выбрасывают память о русских, белорусах, казахах, киргизах и других жителях южных областей РСФСР, Поволжья, Урала, Средней Азии, также пострадавших от этого масштабного голода.