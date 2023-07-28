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Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке

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Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке на Африканском континенте, говорится в плане действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2023—2026 годы.
Россия и Африка договорились создать сеть центров образования на русском языке в Африке
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV / POOL

«Создать комплексную сеть центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в африканских государствах... Открыть филиалы российских образовательных организаций в африканских государствах», — отмечается на сайте Кремля.

Ранее уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что Россия организует в рамках гуманитарного сотрудничества открытие образовательного класса на территории Кении.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.

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