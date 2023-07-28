Глава Афросоюза заявил о необходимости добиться прекращения огня на Украине

Необходимо добиться прекращения огня на Украине, заявил глава Африканского союза Азали Ассумани.

Он напомнил о готовности помочь в сфере поставки зерновых со стороны президента России Владимира Путина.

«Да, это важно, но этого может быть не совсем достаточно: нужно, чтобы мы добились прекращения огня (на Украине. — RT)», — сказал он.

Также председатель Африканского союза Азали Ассумани в интервью RT выразил мнение, что все заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.

Ранее президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо призвал к прекращению конфликта на Украине в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка. Он также подчеркнул важность африканской инициативы по достижению мира.