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Гендиректор новостного агентства Ливии заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере информации

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Гендиректор новостного агентства Ливии Ибрагим Магбри заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере информации в мире.
Гендиректор новостного агентства Ливии заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере информации
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

В ходе сессии форума Россия — Африка он отметил, что Россия хочет сломать лёд в международных отношениях и выступает против однополярного мира.

По его словам, исходя из этого, арабские и африканские страны должны работать над усилением сотрудничества в телекоммуникационных и информационных мероприятиях в мире.

Он отметил, что сейчас многополярный информационный мир играет огромную роль. 

«(Президент России Владимир) Путин сказал, что Россия должна работать с африканскими странами, так как у африканских стран тоже есть свой опыт, которым они могут поделиться с Россией. И чтобы Запад уже перестал воспринимать нас просто как природные ресурсы, как будто у нас нет никакого опыта», — отметил он.

При этом гендиректор алжирского канала AL24 Салим Аггар заявил, что партнёрство России и Африки сможет «взломать лёд гегемонии» Запада в СМИ.

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