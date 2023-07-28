Гендиректор новостного агентства Ливии заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере информации

Гендиректор новостного агентства Ливии Ибрагим Магбри заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере информации в мире.

В ходе сессии форума Россия — Африка он отметил, что Россия хочет сломать лёд в международных отношениях и выступает против однополярного мира.

По его словам, исходя из этого, арабские и африканские страны должны работать над усилением сотрудничества в телекоммуникационных и информационных мероприятиях в мире.

Он отметил, что сейчас многополярный информационный мир играет огромную роль.

«(Президент России Владимир) Путин сказал, что Россия должна работать с африканскими странами, так как у африканских стран тоже есть свой опыт, которым они могут поделиться с Россией. И чтобы Запад уже перестал воспринимать нас просто как природные ресурсы, как будто у нас нет никакого опыта», — отметил он.

При этом гендиректор алжирского канала AL24 Салим Аггар заявил, что партнёрство России и Африки сможет «взломать лёд гегемонии» Запада в СМИ.