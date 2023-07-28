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Гендиректор AL24: сотрудничество России и Африки может подорвать гегемонию Запада в СМИ

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Гендиректор алжирского канала AL24 Салим Аггар заявил, что партнёрство России и Африки сможет «взломать лёд гегемонии» Запада в СМИ.
Гендиректор AL24: сотрудничество России и Африки может подорвать гегемонию Запада в СМИ
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Сейчас есть информационная война», — поделился он в ходе сессии «Многополярный информационный мир: роль арабских стран Африки в новых реалиях международных отношений» на саммите Россия — Африка.

Аггар также добавил, что сотрудничество предоставит арабским странам возможность действовать в медиаполе по-своему.

«Конечно, партнёрство между Россией и Африкой сможет «взломать лёд» и освободить, дать возможности многим арабским странам действовать по-своему», — уточнил он.

Спикер указал на случаи, когда западные монополисты не позволяли арабским и африканским странам даже брать интервью на чемпионатах мира по футболу. 

Ранее в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин рассказал о преследованиях RT на Западе. Российский лидер напомнил, что правда — это самое острое оружие против лжи и пропаганды.

Также в апреле текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты и Британия крайне болезненно реагируют на попытки посягательства на свою монополию в СМИ.

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