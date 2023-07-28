Узнать больше

Замглавы МВД Литвы заявил о возможном закрытии границ с Белоруссией

Короткая ссылка
Литва может закрыть границу с Белоруссией, поскольку там дислоцируются бойцы ЧВК «Вагнер».
Замглавы МВД Литвы заявил о возможном закрытии границ с Белоруссией
  • Gettyimages.ru
  • © Paulius Peleckis

Такое заявление сделал замглавы литовского МВД Арнольдас Абромавичюс в ходе брифинга, который транслировался в эфире LRT.

Он отметил, что накануне появилась информация о том, что на белорусско-литовском пограничье могут находиться порядка 1200 бойцов «Вагнера». По словам замглавы, часть бойцов расположена близко к границе.

«Обсуждения реальны. Возможность закрытия границы существует», — сказал Абромавичюс.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава и партнёры рассматривают вариант полной изоляции Белоруссии в случае возникновения угрозы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить