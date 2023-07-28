Замглавы МВД Литвы заявил о возможном закрытии границ с Белоруссией
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Такое заявление сделал замглавы литовского МВД Арнольдас Абромавичюс в ходе брифинга, который транслировался в эфире LRT.
Он отметил, что накануне появилась информация о том, что на белорусско-литовском пограничье могут находиться порядка 1200 бойцов «Вагнера». По словам замглавы, часть бойцов расположена близко к границе.
«Обсуждения реальны. Возможность закрытия границы существует», — сказал Абромавичюс.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава и партнёры рассматривают вариант полной изоляции Белоруссии в случае возникновения угрозы.