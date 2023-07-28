МИД России: Эфиопия заявила о желании присоединиться к БРИКС
- РИА Новости
По его словам, многие страны высказали такое пожелание.
«В том числе Эфиопия. Но сейчас я бы пока не стал подсчитывать, потому что их число растёт. Этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны БРИКС работают в интересах друг друга, а не против кого-то. По его словам, это касается также финансовой сферы.
В настоящее время более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС.