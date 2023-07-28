МИД России: Эфиопия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров сказал, что Эфиопия заявила о желании присоединиться к БРИКС.

По его словам, многие страны высказали такое пожелание.

«В том числе Эфиопия. Но сейчас я бы пока не стал подсчитывать, потому что их число растёт. Этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны БРИКС работают в интересах друг друга, а не против кого-то. По его словам, это касается также финансовой сферы.

В настоящее время более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС.