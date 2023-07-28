Узнать больше

МИД России: Эфиопия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Короткая ссылка
Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров сказал, что Эфиопия заявила о желании присоединиться к БРИКС.
МИД России: Эфиопия заявила о желании присоединиться к БРИКС
  • РИА Новости

По его словам, многие страны высказали такое пожелание.

«В том числе Эфиопия. Но сейчас я бы пока не стал подсчитывать, потому что их число растёт. Этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны БРИКС работают в интересах друг друга, а не против кого-то. По его словам, это касается также финансовой сферы.

В настоящее время более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить