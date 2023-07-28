Путин назвал неприемлемым сохранение монополии ряда стран в области финансов и технологий

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым сохранение монополии некоторыми странами в области финансов и технологий.

Как он сказал в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка, колонизация других стран и работорговля сегодня всеми признаётся как преступление, однако мало в рамках процесса получения независимости странами Африки добиться появления лишь своего флага.

«Вот сохранение монополии некоторых стран в области финансов, в области технологии, в области цифры и в области продовольствия — вот это неприемлемо, с этим нужно бороться. Конечно, многие присутствующие здесь знают: Советский Союз, Россия никогда не исходили из того, что у Африки нужно покупать только сырьё», — отметил он.

Путин напомнил, что СССР построил массу предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке

«Мы должны вернуться к этой практике, как призвал сейчас коллега, мы будем это делать и на двусторонней основе, и на международных площадках», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы.