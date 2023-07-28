Автоэксперт Кадаков — о новых санкциях Японии: пытаются оказать давление на средний класс

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал решение Японии запретить экспорт в Россию автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 л.

По словам эксперта, таким образом Япония хочет гармонизировать свои «санкционные рогатки» с европейскими, а также пытается оказать давление на средний класс в России.

«Под планку моторов 1,9 л и больше подпадают автомобили, которые очень часто покупают обычные люди: Toyota RAV4, Nissan X-Trail (у многих моторы 2 л), практически все Subaru... Я уже не говорю про более крупные машины — Land Cruiser и так далее. Сюда попадают и европейские машины, хоть это и меньший поток. Ведь из Японии к нам везли Mercedes, BMW — и с правым рулём, и с левым», — рассказал Кадаков.

Он добавил, что санкции касаются не только новых машин, но и б/у.

«В прошлом году у нас из Японии было ввезено 213 тыс. б/у машин, а в этом году объём поставок ещё больше… То есть это приличный объём, и вот сейчас он обрежется примерно на 50%», — пояснил автоэксперт.

По его мнению, поток машин, ранее шедший в Россию, будет перенаправлен в другие страны.

«Японские машины всегда поставлялись не только в Россию, потому что всегда традиционно крупными рынками были, например, Австралия и Новая Зеландия, а также другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Филиппины, Малайзия, Фиджи, Камбоджа... Для нас, покупателей, это означает, что таких машин станет меньше, а уже ввезённые подорожают», — отметил Кадаков.

По его прогнозу, ввозить подпадающие под ограничения машины в Россию по-прежнему будут, но окольными путями, что также, по мнению специалиста, скажется на цене.

Ранее стало известно, что Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 л, а также автомобилей с гибридными двигателями.

Отмечается, что ограничения вступят в силу 9 августа.